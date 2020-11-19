В США более 250 тыс. человек стали жертвами COVID-19
Максимс Краюшкинс
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Число погибших после заражения коронавирусом в США превысило 250 тыс.. Об этом свидетельствуют данные университет Джонса Хопкинса.
По последним данным, в США с начала эпидемии скончались 250 029 пациентов. За все время заразились 11 485 176 человек. Выздоровели 4 293 816 человек.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 56 миллионов человек, умерли свыше 1,3 млн заразившихся.
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