Берлинская полиция применяет перечный газ и водометы против протестующих
Катерина Медведева
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Полиция применила водометы и перечный газ для разгона демонстрантов в центре Берлина, передает РИА «Новости».
Протестующие жалуются на резь в глазах и проблемы с дыханием.
Несмотря на противодействие полицейских, на площадь перед Бранденбургскими воротами продолжают прибывать люди, они скандируют «Позор!»
Ранее в социальных сетях противники ограничительных мер по коронавирусу заявили о проведении акции протеста возле бундестага, где в среду планируется принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Нововведения расширят полномочия минздрава страны в плане введения ограничительных мер на фоне пандемии.
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