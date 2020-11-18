В МГУ ответили на сообщения о возможной подаче иска студентами

В пресс-службе МГУ прокомментировали данные о возможной подаче рядом студентов МГУ иска к вузу. Об этом сообщает ТАСС.

Там отметили, что с момента перехода на дистанционный формат обучения в вузе были приняты исчерпывающие меры, направленные на исполнение рекомендаций власти и сохранение непрерывности образовательного процесса по утвержденным стандартам и программам.

В пресс-службе также подчеркнули, что обучение на базе разработанной МГУ платформы онлайн-образования «Университет без границ» показало себя успешно.

«Дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса», — заключили там.

Ранее в СМИ появились данные о том, что свыше двух десятков студентов МГУ подготовили коллективный иск к вузу. В нем якобы утверждалось, что по договору обучение должно проходить в очной форме, а переход на онлайн-формат снизил качество учебного процесса. В связи с этим студенты требуют произвести перерасчет оплаты.