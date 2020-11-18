Число умерших за сутки пациентов с COVID-19 достигло рекорда

Число жертв коронавируса в России за сутки возросло до 456 против 442 днем ранее, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Данный показатель является максимумом с начала пандемии.

Всего с начала пандемии умерли 34 387 пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России выявили 20 985 новых случаев коронавируса. Также за прошедший день выздоровели 25 179 человек.

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