Вирусолог: неопасные мутации СOVID-19 замечены в 13 субъектах России
Елизавета Мележенкова
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Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что обнаруженные мутации СOVID-19 не связаны с тяжестью течения заболевания. Об этом сообщает «Интерфакс».
Лиознов пояснил, что они не влияют на патогенность вируса.
По словам специалиста, мутации вируса зафиксированы в 13 субъектах страны.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Сибири формируется свой вариант коронавируса с мутациями.
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