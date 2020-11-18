Вирусолог: неопасные мутации СOVID-19 замечены в 13 субъектах России

Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что обнаруженные мутации СOVID-19 не связаны с тяжестью течения заболевания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лиознов пояснил, что они не влияют на патогенность вируса.

По словам специалиста, мутации вируса зафиксированы в 13 субъектах страны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Сибири формируется свой вариант коронавируса с мутациями.

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