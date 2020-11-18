Источник назвал причину смерти двух детей, найденных в московской квартире

Найденные мертвыми в квартире на северо-востоке Москвы дети умерли от удушья, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительная причина смерти детей — механическая асфиксия», — сказал источник.

По его словам, мать детей — 25-летняя студентка Государственного академического университета гуманитарных наук. С 32-летним отцом детей они находятся в разводе. Мужчина работает поваром в «Москва-Сити».

Когда он приехал к экс-супруге и обнаружил детей трех и пяти лет мертвыми, женщина находилась в неадекватном состоянии, рассказал источник.

17 ноября в квартире жилого дома по Тайнинской улице обнаружены тела двух малолетних детей. С ними находилась мать. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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