В Крыму отменят новогодние корпоративы из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике отменят новогодние корпоративы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Зона риска — все новогодние корпоративы. Мало того, что в вечернее время, по-честному если говорить, масочный режим не соблюдается, наверное, это и невозможно», — сказал он.

Глава полуострова отметил, что в отелях также придется отменить фуршеты, связанные с массовыми мероприятиями в закрытых помещениях.

Аксенов уточил, что в целом ограничения работы отраслей экономики вводить не будут, однако с 20 декабря по 15 января с 22.00 до 08.00 будет запрещена работа развлекательных заведений. При этом работа на вынос сохранится.

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