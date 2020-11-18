Число пострадавших при взрыве на заводе в Приамурье выросло до четырех

Число пострадавших после взрыва на судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске Амурской области выросло до четырех, уточнил на своей странице в Instagram губернатор области Василий Орлов.

Ранее сообщалось о троих пострадавших.

По словам Орлова, один из пострадавших отказался от госпитализации. Двое мужчин находятся в состоянии средней степени тяжести, пострадавшая женщина в тяжелом состоянии с ожогами 50% тела доставлена в реанимацию.

Также сообщается, что взрыв произошел при проведении лакокрасочных работ. По предварительным данным, один из рабочих нарушил технику безопасности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Три человека пострадали при взрыве на судостроительном заводе в Приамурье