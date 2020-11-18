В детском саду в Башкирии зарезали воспитательницу

В детском саду в Башкирии убили воспитательницу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в селе Старые Киешки Кармаскалинского района днем 17 ноября.

«Бывший муж женщины – житель Уфимского района в состоянии алкогольного опьянения пришел в детский сад, где она работает воспитателем, и на почве ревности три раза ударил ее ножом», — рассказали в ведомстве.

Мужчина попытался скрыться, однако ее задержал учитель физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом. Отмечается, что дети на момент совершения преступлений находились в других помещениях.

Воспитательница от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.

49-летнего подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение в убийстве. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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