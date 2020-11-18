В России проведено более 70 млн тестов на COVID-19

Более 70 миллионов тестов на выявление коронавируса проведено в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За последние сутки провели 525 тыс. тестов.

Также сообщается, что под меднаблюдением остаются 463 720 человек.

В России с начала пандемии зарегистрировано свыше 1,97 млн заболевших, более 33,9 тысяч пациентов — умерли. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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