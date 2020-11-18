В Москве вылечились от коронавируса еще 5 503 человека
Катерина Медведева
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Еще 5 503 жителя Москвы вылечились от коронвируса. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.
Всего в столице выздоровели 382 634 пациента.
В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 55,5 млн заболевших, свыше 35 млн человек выздоровели, а более 1,3 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19.
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