В Москве вылечились от коронавируса еще 5 503 человека

Еще 5 503 жителя Москвы вылечились от коронвируса. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Всего в столице выздоровели 382 634 пациента.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 55,5 млн заболевших, свыше 35 млн человек выздоровели, а более 1,3 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19.

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