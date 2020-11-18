В Подмосковье развернут более 400 елочных базаров

В Подмосковье развернут больше 400 елочных базаров в декабре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Елочные базары планируют открыть в первых числах декабря. Отмечается, что на них будут продаваться как отечественные, так и импортные ели.

Точки по продажам елок продолжат работу в Московской области до 10 января. Также ели можно будет купить в крупных сетевых магазинах и на онлайн-платформах.

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