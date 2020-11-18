Синоптики сообщили, когда в Москву придет зимняя погода

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что с 25 — 30 ноября в Москву придет зимняя погода со стабильно отрицательной температурой и снежным покровом, передает ТАСС.

По словам синоптика, в этот период температура «устойчиво пойдет в минус», и будут наблюдаться осадки.

Специалист сообщил, что в конце ноября в столице, вероятно, возникнет временный снежный покров.

«В декабре еще может быть одна — две оттепели, но они будут кратковременными», — сказал Варакин.

Он отметил, что «на 80% можно быть уверенным, что зимняя погода со снежным покровом в городе «все-таки будет преобладать»

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