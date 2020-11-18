Названо самое необычное свойство COVID-19

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессор Сергей Нетесов заявил, что самой необычной особенность коронавируса нового типа является то, что в нем объединились особенности, которые ранее встречались у ряда других вирусов, но по отдельности. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

По его словам, характерный для COVID-19 цитокиновый шторм, то есть дизрегуляция иммунной системы, есть также у зараженных инфекцией Эбола.

Кроме того, как указал специалист, тромбообразование и синдром диссеминированного свертывания крови, возникающие при коронавирусе, можно встретить еще у больных лихорадкой Эбола, лихорадкой денге, конго-крымской геморрагической лихорадкой и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Нетесов также отметил, что исключительной особенностью коронавирусной инфекции не является потеря обоняния. По его словам, еще не менее 20 других вирусов обладают таким же свойством.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 55,5 млн заболевших, свыше 38,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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