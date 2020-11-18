Число случаев коронавируса в Бразилии приблизилось к 6 млн

В Бразилии число выявленных случаев коронавируса нового типа достигло 5 911 758. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Бразилии зарегистрировали 35 294 зараженных.

Жертвами COVID-19 в стране стали уже 166 699 человек. Всего выздоровели 5,3 млн пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 55,5 млн заболевших, свыше 38,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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