СК начал проверку после наезда внедорожника на толпу под Калининградом

Следственный комитет начал проверку после того, как пожилой мужчина за рулем внедорожника въехал в группу людей в поселке Холмогоровка в Калининградской области. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко, передает РИА «Новости».

«В настоящее время следователи и следователи-криминалисты СУ СК России по Калининградской области производят детальный осмотр места происшествия, тщательно фиксируют обстановку», — сказала Гацко.

Как сообщалось, под Калининградом внедорожник въехал в толпу, 8 человек пострадали. Мужчина 1941 года рождения, местный житель, по предварительным данным, перепутал педали, въехал в группу людей.

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