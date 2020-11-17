Глава НКР сообщил о возвращении его семьи в Степанакерт

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что его семья вернулась в город Степанакерт. Об этом он написал в своем Facebook.

Он также обратился к ответственным лицам правительства с призывом «принять меры для возвращения их семей в родные очаги».

«После больших потрясений Карабах должен жить, и независимо от сложившейся ситуации мы несомненно построим будущее наших детей», — написал Арутюнян.

По его словам, власти должны продолжить заниматься благоустройством территорий Карабаха.

До этого в ноябре часть жителей Степанакерта, преимущественно женщины и дети, были перевезены в Армению.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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