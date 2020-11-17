В Башкирии из реабилитационного центра освободили 30 похищенных человек

В Башкирии пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся похищениями людей, которых содержали в центре по реабилитации зависимых лиц, привязывая к кроватям и избивая. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

По версии следствия, реабилитационный центр «Мост» находится в селе Кармаскалы Стерлитамакского района.

Стоимость «лечения» составляла от 25 тыс. до 35 тыс. руб. в месяц. Преступники приезжали к жертвам по месту жительства, представлялись полицией и требовали проехать с ними якобы для следственных действий. В некоторых случаях насильно помещали в автомобиль и отвозили в реабилитационный центр, где против воли содержали в изоляции.

«В случае нарушения правил к постояльцам применялись меры воспитательного воздействия в виде изоляции в отдельной комнате или привязывания к кровати. Медицинские процедуры при таком «лечении» не проводились», — говорится в сообщении.

Всего из центра освободили 30 человек.

«Родственники клиентов об издевательствах в учреждении даже не догадывались, поскольку посещение было запрещено. О том, что происходит в двухэтажном здании за высоким забором, рассказали стражам порядка сами постояльцы», — говорится в сообщении.

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