В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о гололедице в Москве действует с 22.00 18 ноября до 3.00 19 ноября, в области — с 21.00 18 ноября до 6.00 19 ноября.

Предупреждение о ветре порывами 15-20 метров в секунду действует в столице с 13.00 18 ноября до 13.00 20 ноября, в Подмосковье - с 11.00 18 ноября до 11.00 20 ноября.

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