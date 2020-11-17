Цех по производству пластиковых окон горит в Челябинске
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В промзоне Челябинска загорелся цех по производству пластиковых окон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Здание горит на улице Демидовской, 8. Площадь пожара около 300 кв. метров.
В спасательном ведомстве отмечают, что к месту вызова направлена лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации воздуха. Данные о пострадавших уточняются.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Екатеринбурге горит склад на площади 600 кв. м
— Электромеханический завод повторно загорелся в Петербурге