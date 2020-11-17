ФСБ рассекретила документы об убийствах нацистов в Крыму

Крымское управление ФСБ России обнародовало крупный объем архивных документов, которые раскрывают места массовых расстрелов на месте концлагеря у совхоза «Красный» под Симферополем, передает РИА «Новости».

Также в этих документах указана информация о местах захоронений мирных граждан (в том числе «колодцев смерти»), сведения об условиях содержания и пытках узников, личности советских граждан, убитых в концлагере нацистами и их пособниками.

Отмечается, что эти материалы использованы в создании экспозиции и мемориальной стены музея, а также подготовки макета концлагеря.

Передача рассекреченных архивных документов была осуществлена в рамках проекта «Без срока давности».

Концлагерь у совхоза «Красный» — самый крупный в Крыму, устроенный нацистами возле Симферополя. Всего на территории полуострова за годы оккупации было создано несколько десятков лагерей, тюрем, фильтрационных и исправительных лагерей. Мемориал на месте самого крупного концлагеря Крыма был открыт 8 мая 2015 года.

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