Вирусолог РАН: мутации коронавируса в Сибири не имеют значения

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский оценил информацию о выявлении мутаций коронавируса в Сибири в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он заявил, что, вероятнее всего, принципиального значения данная мутация не имеет.

По его словам, вирусы постоянно мутируют, и исследователи регулярно анализируют данные процессы. Это помогает эпидемиологам выяснить, как и где происходит заражение.

Кроме того, на основе получаемых данных готовится подобная статистика по коронавирусу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Сибири формируется свой вариант коронавируса с мутациями.

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