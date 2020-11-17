Вирусолог РАН: мутации коронавируса в Сибири не имеют значения
Елизавета Мележенкова
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Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский оценил информацию о выявлении мутаций коронавируса в Сибири в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он заявил, что, вероятнее всего, принципиального значения данная мутация не имеет.
По его словам, вирусы постоянно мутируют, и исследователи регулярно анализируют данные процессы. Это помогает эпидемиологам выяснить, как и где происходит заражение.
Кроме того, на основе получаемых данных готовится подобная статистика по коронавирусу.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Сибири формируется свой вариант коронавируса с мутациями.
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