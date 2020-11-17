В Кремле призвали не верить страницам в соцсетях от имени Путина, у президента их нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов не верить страницам в социальных сетях, так как у главы государства их нет.

Ранее в соцсетях появилась публикация, где российскому лидеру приписывают слова о том, что «немцы слепо пойдут за Меркель — так же, как они шли за Гитлером в 39-м году».

«С вашей помощью я хочу обратиться ко всем вашим коллегам в европейских столицах, которые занимаются чтением вот этих вот публикаций: не верьте этим публикациям. Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети», — подчеркнул представитель Кремля.

Также он назвал данную публикацию абсолютной чушью. Песков отметил, что любая «закавыченная история», скорее всего, является фейком. Он призвал верить сообщениям непосредственно Кремля, где могут подтвердить достоверность той или иной информации.

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