СК завел дело после избиения фельдшера скорой помощи в Ульяновске

Следователи завели уголовное дело после избиения фельдшера скорой помощи в Ульяновске. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Ранее СМИ сообщали, что в Ульяновске пьяный мужчина напал на сотрудника скорой помощи, который прибыл на вызов к его беременной подруге.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Ульяновска «по признакам преступления... нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».

Согласно информации следствия, поздно вечером 12 ноября пьяный ульяновец в квартире дома по Московскому шоссе избил фельдшера скорой помощи. Известно, что мужчина уже был ранее судим за умышленное повреждение чужого имущества.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мужчину в Люберцах задержали за избиение медсестры

— Тапком в глаз: россиянки избили медсестру в Турции

— В Турции за избиение медсестры задержали трех россиянок