СК завел дело после избиения фельдшера скорой помощи в Ульяновске
Следователи завели уголовное дело после избиения фельдшера скорой помощи в Ульяновске. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Ранее СМИ сообщали, что в Ульяновске пьяный мужчина напал на сотрудника скорой помощи, который прибыл на вызов к его беременной подруге.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Ульяновска «по признакам преступления... нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».
Согласно информации следствия, поздно вечером 12 ноября пьяный ульяновец в квартире дома по Московскому шоссе избил фельдшера скорой помощи. Известно, что мужчина уже был ранее судим за умышленное повреждение чужого имущества.
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