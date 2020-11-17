Главный инфекционист Грузии заразился коронавирусом

Глава Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Грузии Тенгиз Церцвадзе заразился коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Известно, что эта клиника является основным лечебным учреждением республики для пациентов с COVID-19.

Отмечается, что состояние здоровья у профессора удовлетворительное, у него выявлены легкие симптомы инфекции. В настоящее время Церцвадзе проходит курс лечения дома.

Церцвадзе является ведущим инфекционистом в Грузии. Еще в годы СССР он основал в Грузии Центр исследования СПИДа. Грузинское правительство поручило Цервадзе в первые дни пандемии коронавируса встать во главе группы специалистов для разработки руководств по диагностике и лечению COVID-19.

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