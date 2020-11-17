В России выявлено 22 410 случаев коронавируса за сутки

За последние 24 часа в России выявлено 22 410 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что у 24,8% новых зараженных не было клинических проявлений болезни.

За минувшие сутки жертвами инфекции стали 442 человека, в общей сложности — 33 931. При этом полностью вылечились от болезни за последние 24 часа 22 055 пациентов, с начала пандемии — 1 475 904 человека.

К настоящему времени в России зарегистрировано 1 971 013 случаев коронавируса в 85 регионах.

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