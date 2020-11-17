Москвичей предупредили о новом виде мошенничества в магазинах

Московская полиция предупредила о новом виде мошенничества на кассах в супермаркетах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В последнее время в магазинах встречается такой вид мошенничества, когда на кассе к покупателю из очереди подходит человек, который предлагает заплатить за покупки картой, а взамен от потенциальной жертвы получить деньги наличными», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что злоумышленником выступает, как правило, молодая обаятельная женщина либо мужчина. Свою просьбу мошенники объясняют тем, что банкомат не работает, а им срочно нужны наличные. По словам полицейских, многие люди идут навстречу, так как сами часто бывают в аналогичных ситуациях.

При этом карты, которыми мошенники оплачивают покупки, украденные. В итоге злоумышленники расплачиваются чужими деньгами, получая взамен реальные деньги.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт россиян

— Риелторы-мошенники обманули более ста москвичей на 180 млн рублей

— В России появился новый способ мошенничества