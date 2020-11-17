Московские врачи вылечили еще 5274 пациента от коронавируса

Врачи в Москве вылечили еще 5274 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции в городе, достигло 377 131.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, в частности развлекательным заведениям столицы запретили работать с 23.00 до 6.00 с 13 ноября по 15 января, а студентов городских вузов и колледжей перевели на дистанционное обучение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новые правила: Роспотребнадзор выпустил постановление о COVID-19

— За сутки в Москве скончались 74 пациента с коронавирусом