В Москве во вторник ожидается до -3°С
Бернст Ю.
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В Москве во вторник, 17 ноября, ожидается переменная облачность без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице синоптики прогнозируют от -3°С до -1°С, ночью — до -6°С. В Московской области днем температура опустится до -6°С, ночью — до -9°С.
Скорость юго-восточного ветра не превысит 10 м/с.
Атмосферное давление в регионе составит 765 мм ртутного столба.
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