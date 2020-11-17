В Москве во вторник ожидается до -3°С

В Москве во вторник, 17 ноября, ожидается переменная облачность без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице синоптики прогнозируют от -3°С до -1°С, ночью — до -6°С. В Московской области днем температура опустится до -6°С, ночью — до -9°С.

Скорость юго-восточного ветра не превысит 10 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 765 мм ртутного столба.

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