Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии
Бернст Ю.
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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья индонезийского острова Суматра, передает Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр подземных толчков располагался в 226 км к северо-востоку от города Паданг и в 242 км от города Сунгайпенух на индонезийском острове Суматра.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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