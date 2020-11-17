Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья индонезийского острова Суматра, передает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков располагался в 226 км к северо-востоку от города Паданг и в 242 км от города Сунгайпенух на индонезийском острове Суматра.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 5

— У берегов Японии произошло землетрясение

— На Филиппинах произошло два землетрясения