Во Владивостоке овчарка выкормила двух львят

Во Владивостоке немецкая овчарка выкормила двух львят, от которых отказалась мать. Об этом сообщается на странице парка «Белый лев» в Instagram.

Собака Сандра начала выкармливать львят в сентябре после того, как мать — белая львица Сирона — оставила их и не кормила несколько дней.

«Львятам… Сандре и Вектору сегодня исполнилось два месяца. Мы очень рады, что малыши здоровы и хорошо себя чувствуют, что у нас получилось их спасти... Это абсолютно уникально, что новая мама-овчарка Сандра приняла детенышей», — рассказали в парке.

Львята до сих пор находятся с овчаркой. Когда период выкармливания закончится, собака вернется к своим хозяевам.

Руководство зоопарка «Садгород» открыло парк «Белый лев», чтобы крупные звери гуляли на большой огороженной территории. Рядом находится первый в России приют для медведей, которые жили у людей и которые не выживут вернуть в дикой природе.