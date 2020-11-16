На Украине ученый призвал Зеленского закупить российскую вакцину «Спутник V»

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко в Facebook призвал президента страны Владимира Зеленского закупить у России вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Я знаю вас, уважаемый Владимир Александрович, как отзывчивого, доброго и гуманного человека, поэтому обращаюсь именно к вам и прошу вас дать соответствующие распоряжения правительству Украины для немедленного решения вопроса! Либо о закупке готовой вакцины, либо о приобретении у РФ технологии для самостоятельного производства», — написал Пешко.

По его словам, производство «Спутник V» на Украине поможет здравоохранению, спасет жизни граждан, поспособствует развитию фармакологии, появлению рабочих мест и повышению заработных плат.

Пешко подчеркнул, что украинцы должны принять правильное решение и закупить у России максимально число доз, чтобы остановить распространение коронавируса.

На Украине коронавирусом заразился 561 581, выздоровели 254 653, скончались 10 002 человека.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский заразился коронавирусом

— Зеленский попросил Меркель помочь Украине получить вакцину от коронавируса

— Власти Украины ввели «карантин выходного дня» из-за коронавируса