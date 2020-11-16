Во Франции число заражений коронавирусом почти достигло 2 млн

Во Франции число заражений коронавирусом достигло 1 991 233, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

За сутки врачи подтвердили 9 406 новых случаев. За последнюю неделю были госпитализированы 16 784 человека, из них 2 643 пациента находятся в реанимации.

За все время во Франции скончались 42 603 пациента, 508 из них за последние 24 часа.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 55 млн заболевших, 38 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,9 млн человек с COVID-19.

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