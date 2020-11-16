В Италии за сутки коронавирусом заразились 27 тысяч человек

В Италии за сутки коронавирусом заразились 27 354 человека, об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

За сутки также скончались 504 пациента. Всего в Италии умерли 45 733, заразился 1 205 881, вылечились 442 364 человека.

В стране действуют ограничения: в некоторых регионах введен карантин, закрыты школы и детские сады, ограничена работа магазинов и общественных мест.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 55 млн заболевших, 38 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались.

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