65 сотрудников ВОЗ заразились коронавирусом

65 сотрудников Всемирной организации здравоохранения, работающих в штаб-квартире организации в Женеве, заразились коронавирусом. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на внутреннее электронное письмо.

Как пишет агентство, помощник генерального директора по коммерческим операциям ВОЗ Рауль Томас разослал письмо сотрудникам, где сообщил о пяти новых заражениях среди сотрудников организации.

«В результате (выявления) этих последних пяти случаев общее зарегистрированное число заболевших сотрудников (из числа) базирующихся в Женеве работников достигло 65 с начала пандемии», — говорится в письме.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 55 млн заболевших, 38 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,9 млн человек с COVID-19.

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