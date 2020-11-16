В Симферополе ужесточат график подачи воды из-за обмеления водохранилищ на фоне засухи в Крыму. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ГУП «Вода Крыма».

«В связи с критическими уровнями водохранилищ и недопущения мертвых объемов, а также до реализаций мероприятий по стабилизации водоснабжения, Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» с 17 ноября вынужден начать тестирование новых графиков подачи водоснабжения», — говорится в сообщении.

Во вторник, среду и четверг вода будет подаваться с 6.00 до 8.00 и с 18.00 до 20.00, в пятницу, субботу и воскресенье — с 18.00 до 22.00. График подачи воды в понедельник будет определен позже.

Последнее время вода подавалась три часа утром и три часа вечером.

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