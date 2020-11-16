В Ереване около тысячи протестующих собрались у Генпрокуратуры
В Ереване около тысячи участников оппозиционного протеста пришли к зданию Генпрокуратуры с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что митингующие перекрыли одну из дорог. Протестующие ведут себя спокойно, иногда они выкрикивают лозунги: «Никол предатель!». Сотрудники МВД оцепили вход в здание.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.
В соответствии с соглашением, Агдамский район непризнанной НКР возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения передаст Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.
Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
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