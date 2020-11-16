Мурашко рассказал о новом подходе к лечению коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России ведется разработка нового поэтапного подхода к лечению пациентов с коронавирусном. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Он предусматривает определение впервые поступающих пациентов с COVID-19 на оснащенные кислородом койки или места в реанимации.

Затем для завершения лечения пациентов должны отправлять в санаторно-курортные учреждения и профилактории, благодаря чему в больницах будут оставаться места для неинфекционных больных.

«Поэтому этапность — это важный элемент организации», — подчеркнул Мурашко.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявлен 1 948 603 случая COVID-19. При этом 1 453 849 пациентов выздоровели, 33 489 — скончались.

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