Попова рассказала о структуре заболеваемости коронавирусом в России

В России около 18% из общего числа заболевших коронавирусом — это люди старше 65 лет, 8% — дети, 74% — взрослые. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время структура заболеваемости такая же, как летом.

Она отметила, что строгий контроль за соблюдением жестких ограничительных меры, введенных из-за коронавируса, дают свои плоды. Так, в регионах, где для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями введены ограничения, смертность составляет 1,2%. В субъектах без подобных мер этот показатель в два раза больше.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 1 948 603 случая коронавируса. Жертвами инфекции за весь период пандемии стали 33 489 человек, выздоровели 1 453 849 пациентов.

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