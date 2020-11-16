Попова назвала результативными жесткие меры по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что жесткие ограничительные меры по коронавирусу дают результат. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, роль играет и строгий контроль за их соблюдением.

Так, в регионах, где для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями введены ограничения, летальность составляет 1,2%. В субъектах без подобных мер этот показатель в два раза больше.

Ранее в ряде российских регионов лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания граждан обязали соблюдать режим самоизоляции в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявлен 1 948 603 случая COVID-19. При этом 1 453 849 пациентов выздоровели, 33 489 — скончались.

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