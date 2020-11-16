Мурашко назвал число студентов и волонтеров, которые борются с коронавирусом в РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сейчас в России к борьбе с пандемией привлечено более 40 тыс. студентов-медиков и волонтеров, передает РИА «Новости».

«Более 40 тысяч студентов-медиков, волонтеров, в том числе младших курсов, уже сегодня принимают участие в оказании медицинской помощи», — рассказал министр.

По последним данным, коронавирусом с начала пандемии в России заразились 1 948 603 человек. Число жертв инфекции составило 33 489.

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