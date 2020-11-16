Мишустин призвал сократить время ожидания скорой помощи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в российских регионах продолжает расти нагрузка на систему здравоохранения, и призвал сократить время ожидания бригады скорой помощи для пациентов с подозрением на коронавирус, передает РИА «Новости».

«Мы видим, что нагрузка на системы здравоохранения в регионах растет. Особенно непросто приходится медицинским работникам в малых городах, где вплотную столкнулись с нехваткой персонала», — сказал премьер.

Мишустин отметил, что пациенты по всей стране сталкиваются с длительным ожиданием ответа на звонки в скорую помощь, в том числе в ситуациях, когда у них проявляются симптомы коронавируса. Он призвал сократить его до минимально возможного.

«Для этого нужно усилить работу call-центров, чтобы каждый пациент мог своевременно получить необходимую консультацию», — указал глава кабмина.

По последним данным, коронавирусом с начала пандемии в России заразились 1 948 603 человек. Число жертв инфекции составило 33 489.

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