Выписка пациентов с COVID-19 стала возможна после одного отрицательного теста

Выписка пациентов с коронавирусом теперь может производиться после получения одного отрицательного анализа, вместо двух. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью, допуск в организованные коллективы после проведенного лечения и выздоровления осуществляются при получении одного отрицательного результата лабораторного исследования», — говорится в документе.

Отмечается, что в случае, если перед выпиской из больницы пациент получит положительный анализ на COVID-19, следующее тестирование можно будет провести не ранее чем через три дня.

По последним данным, в России с начала пандемии было проведено более 69,1 млн тестов на коронавирус.

Число случаев заражения инфекцией в стране к 16 ноября превысило 1,9 млн.

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