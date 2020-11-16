В России провели более 69 млн тестов на коронавирус

В России проведено более 69,1 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Так, за последние сутки было сделано 534 тыс. исследований.

«В РФ проведено более 69,1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 458 641 человек», — сообщили в пресс-службе.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 54 млн заболевших, более 1,3 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,9 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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