Сахалинские медики пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты

Сахалинский минздрав проведет проверку в Холмской ЦРБ, в которой медики пожаловались на заражение коронавирусом из-за нехватки средств индивидуальной защиты. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе министерства.

Ранее медики Холмской центральной районной больницы обнародовали коллективное письмо. Они заявили, что в учреждении не хватает масок, защитных костюмов и средств дезинфекции, из-за чего COVID-19 заболели уже восемь медиков.

«В палатах, где лежат пациенты с подтвержденной инфекцией, нет дверей. Для разграничения зон в отделении повесили обычную хозяйственную пленку. На всех сотрудников на основании требования-заявки на предоставление 500 штук масок выдано всего 300 штук — на две недели», — говорится в тексте письма.

В свою очередь, региональный минздрав пообещал разобраться в ситуации. Группа специалистов министерства в ближайшее время посетит больницу и оценит ситуацию с нехваткой оборудования.

По последним данным, коронавирусом на Сахалине заразились более 9,5 тыс. человек. В местных больницах с COVID-19 остаются более 3 тыс. пациентов.

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