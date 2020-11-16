В Омске тело врача нашли возле многоэтажного дома

В Омске тело врача нашли возле многоэтажки, предполагается, что он упал с 11-го этажа дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СК РФ Ларису Болдинову.

Отмечается, что 37-летний медик погиб в минувший четверг, 12 ноября. Его тело обнаружили возле дома № 1 на улице Новороссийская.

По словам Болдиновой, информация о криминальном характере гибели мужчины пока не нашла подтверждения, но будет проверена.

Она также добавила, что на теле умершего были зафиксированы повреждения, характерные для падения с высоты. А также его падение подтвердила видеозапись с камеры наружного наблюдения, установленной на доме. Известно, что медик был из Омска, работал в ХМАО.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полиция задержала подозреваемого в убийстве школьницы в Свердловской области

— Бабушка сестер Хачатурян умерла в Москве