В Москве 16 ноября станет самым холодным днем осени
Понедельник, 16 ноября, станет самым холодным днем осени, столбик термометра опустится до -2°C. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.
Отмечается, что ожидается облачная с прояснениями погода, без значительных осадков. Температура в столице составит 0 — -2°C, в Московской области от -4°C до +1°C. Таким образом, понедельник станет самым холодным днем с начала осени текущего года.
Ветер будет юго-восточный, его скорость составит 3-8 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 761 мм рт. ст., что на 13 мм выше нормы.
Предстоящая ночь также будет самой холодной в этой осени, температура составит -4 — -6°C.
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