В Белоруссии 1000 человек были задержаны на акциях протеста в воскресение

На воскресных акциях протеста в Белоруссии задержано более 1000 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

В списке «Весны» 1049 человек. Он продолжает дополняться.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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