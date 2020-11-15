Полиция задержала подозреваемого в убийстве школьницы в Свердловской области

В Свердловской области полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве 12-летней школьницы. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

В СК добавили, что мужчина дал признательные показания, добавив, что ранее не был знаком с ребенком.

По данным следствия, мужчина встретил девочку на улице, разговорился и пригласил к себе домой, где совершил действия насильственного характера. После этого подозреваемый задушил ребенка. Ночью он избавился от тела, закопав в землю и прикрыв ветками.

Следствие проводит необходимые экспертизы для предъявления мужчине обвинения и избрания меры пресечения.

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