Полиция задержала подозреваемого в убийстве школьницы в Свердловской области
В Свердловской области полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве 12-летней школьницы. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
В СК добавили, что мужчина дал признательные показания, добавив, что ранее не был знаком с ребенком.
По данным следствия, мужчина встретил девочку на улице, разговорился и пригласил к себе домой, где совершил действия насильственного характера. После этого подозреваемый задушил ребенка. Ночью он избавился от тела, закопав в землю и прикрыв ветками.
Следствие проводит необходимые экспертизы для предъявления мужчине обвинения и избрания меры пресечения.
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