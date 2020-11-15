Силовики разогнали протестующих на «Площади перемен», есть задержанные

В Минске на «Площади перемен» на улице Червякова силовики начали разгон участников акции протеста в память о погибшем Романе Бондаренко. Об этом сообщает Telegram Tut.BY.

По предварительным данным, в акции приняли участие несколько десятков тысяч человек.

Сотрудники правоохранительных органов провели задержания нескольких десятков граждан. На данный момент протестующие покинули улицу, на «Площади перемен» остались только силовики.

31-летний житель Минска Роман Бондаренко скончался в больнице 12 ноября. Он был избит сотрудниками правоохранительных органов на «Площади перемен».

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минске перед акцией оппозиции закрыли 14 станций метро

— Против протестующих в Минске применили слезоточивый газ

— Правозащитники сообщают о 135 задержанных на протестах в Белоруссии